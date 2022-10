Keraamilised vagiinad ja fallosed - poliitiliselt laetud erootiline kunst Veneetsia biennaalil Läti paviljonis

Tavaliselt luuakse Veneetsia biennaali jaoks midagi massiivset ja löövat, et püüda vaatajate pilke, aga kunstnike rühmitus Skuja Braden (Ingūna Skuja, Läti ja Melissa Braden Calfornia, USA) läheneb hoopis teise nurga alt. Läti paviljon on kujundatud kui kodu, mille keskmeks on laud, mis on kaetud väikeste keraamiliste esemetega fallostest ja vagiinadest. Kas tegu on viitega „Püha õhtusöömajale“ või kodusele kohtumispaigale? Teiseks kandvaks elemendiks on voodi, mida kaunistavad erootilised ja elulised kujundid, taamal Hokusai maailmatuntud teos „Suur Laine“, mille võtmefiguurideks on näkkidena autorid ise. Kas see kunst šokeerib? Ei peaks, Jaapani erootiline Shunga kunst on osa väga vanast kultuurist, kus seksuaalsus ei olnud veel kristliku pärispatu või pornograafia terminiga seotud ning seksuaalsus oli osa õnnelikust kooselust, mida kujutati pigem humoorika ja fantaasiaküllasena.