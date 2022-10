JUHTKIRI | Helme teeb sõud, aga põhjuse andis Pentus-Rosimannus ise

Helmele saab õigustatult ette heita, et ta vahendab kriitikavabalt Kremli sõjateateid, aga eksimine ühes asjas ei tähenda automaatselt eksimist kõigis teistes küsimustes. See, kes peab Pentus-Rosimannust veatuks kandidaadiks Euroopa kontrollikoja liikme kohale, on lühikese mäluga või erapoolik. Muidugi püüab Helme kõva sõumehena sellest tõsiasjast nüüd oma erakonnale võimalikult suurt poliitilist kasu lõigata.