Eesti noorim naismiljonär Kristel Kruustük: iseseisvus on olnud minu peamine eesmärk, edu on teisejärguline

Kõledate Eesti talvede eest põgenemine pole Kruustükidele sugugi võõras nähtus. Juba Testlio algusaastatel kujunes Kristelil abikaasa ja ettevõtte kaasasutaja Markoga (40) harjumus Eesti ja USA vahel pendeldada. Paaril viimasel aastal on nad aga perekonnaga Lõuna-Aafrika vabariigis Kaplinnas talvitunud. „Kui me ettevõttele tegevjuhi palkasime, mõtlesime, et jääme nüüd Eestisse. Olime terve talve siin ja päris ausalt, see oli üsna muserdav. Meile sobib elustiil, mis võimaldab külmadel talvedel korraks eemal käia,“ räägib Kristel.