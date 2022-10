PÄEVA TEEMA | Manuela Pihlap eestikeelsest õppest: asi pole rahas, vaid õpetajates

Olen rääkinud vene koolide töötajatega. Konkursse eesti keelt oskavate õpetajate leidmiseks on ridamisi läbi kukkunud. Probleem pole rahas, vaid inimeste puuduses. Püüan leida eesti keele õpetajat Põhja-Tallinna linnaosa eakaile. Ei leia. Eakad on juba pettunud. Polegi vastavate oskustega inimesi võtta. Üritame edasi, kuid see näitab, et julgest pealehakkamisest üksi on vähe. Entusiasmiga kestab paar kuud, edasi läheb vaja süsteemi.