FOTOD | Rhodosel kanti esmakordselt ette Arvo Pärdi „Kanon pokajanen“

„Euroopa koorimuusika ei ole Kreekasse jõudnud. Aga mulle tundus, et saime nendega kontakti, nad jälgisid meid ja see vaikus, mida selle muusika kuulamine vajab, oli täitsa olemas,“ lisas Kaljuste.

Üks festivali juhte Savvas Karantzias ütles, et Arvo Pärdi muusika on tema jaoks väga eriline. „Olen korduvalt külastanud Eestit ja Arvo Pärdi Keskust, pean väga oluliseks Rhodosel tema muusika tutvustamist, mida tahame teha kõige paremas kvaliteedis“.

Teine festivali eestvedaja Chrysanthos Antoniou lisas, et festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid inimesi ja kultuure. „Ma usun, et need helid salvestuvad Rhodose kividesse ja publikuga koos loome neid kontserte. Lisaks kunstnikuks või muusikuks olemisele, on oluline ka inimeseks olemine. Soovime pakkuda võimalust muuta Rhodos residentsiks klassikalise muusika valdkonna tegijatele.“