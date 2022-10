JUHTKIRI | Sahkerdamine Pronksi tänaval viitab kuriteole

Eilne Delfi Ärileht kirjutas, et Tallinna Pronksi tänava ehitushankega sisuliselt välistati üks kogenud ehitaja, kes võinuks ausa mängu korral võitjaks tulla. Tingimustes oli kirjas, et tee peab olema ka remondi ajal läbitav. Tehniliselt on see võimalik, kuid keerukas ja kallim ning ilmselt võtavad ka tööd kauem aega. Veel üks potentsiaalne huviline lõi sama hanke puhul käega just seetõttu, et ei pidanud ehitustempot realistlikuks.