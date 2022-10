FOTOD | Film kogukonnast, mis peagi kaob. Sõpruse kinos esitleti dokumentaalfilmi „Hipodroom“

Filmi näol on tegemist „Sipelgapesa“ ja „Prazdniku“ autorite sissevaade Hipodroomi hingeellu, kus kunagise hiilguse vundamendil ratsutab üks kogukond loojangu poole.

Oli 1923. aasta 25. november, kui Tallinna Hipodroom oma uksed Eestimaa pealinna südames publikule avas. Hipodroom peibutas külastajaid kihlvedude ja võiduajamistega ning võimalusega oma õnn totalisaatoril proovile panna. Tallinna Hipodroom oli üks suuremaid Baltimaades ja saavutas uskumatu populaarsuse, kuid alanud sõda lõhkus igapäevase idülli. Hävines restoran ja tulekahjus läksid kaduma ka tribüün ja kontorihoone. Majesteetlikust hipodroomist jäi püsti vaid üksik hobusetall ning täna pole selge, mis hipodroomist tegelikult saab. Tänane linnaplaneering antud kohal tulevikku ei näe, ning hipodroomi asemele on planeeritud uusarendused. Samm sammult on tallid tühjenenud. Üksteise järel suletakse uksi. Hipodroomi asemele kerkivad mõne aja pärast korterelamud.