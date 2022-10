PÄEVA TEEMA | Juhani Jaeger eesti õppekeelest: töötu õpetaja ees vastutab Tallinna linnavalitsus

Kohatu on Keskerakonna hirmujutt 2300 venekeelse õpetaja peatsest töökaotusest. Esiteks tekib küsimus, kuidas saab õpetaja olla nii õppimisvõimetu, et talle ei piisa keeleõppeks ligi kahest aastast. Teiseks, kui tõesti ei piisa, siis vastutavad tema ees haridusjuhid, kes ei ole temalt varem keeleoskust nõudnud ega teda motiveerinud. Peagi jõustuv üleminekukava on siinkohal teisejärguline. Poliitikute, omavalitsusametnike ja koolijuhtide töökohustus hariduse eesti õppekeelele üleviimisel on eksisteerinud alates Eesti taasiseseisvumisest ja põhiseaduse vastuvõtmisest. Selline on meie põhiseaduse mõte.