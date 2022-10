Kristen Michal: Kreml ajab kahtlaselt palju EKRE juttu või oli see vastupidi?

Küüniline on põhjus, miks sellest juttu aetakse. EKRE on alates Keskerakonnaga ühte heitmisest võtnud nende valijaid. Alguses eestikeelseid, nüüd katsetatakse venekeelsetega. Seetõttu ka venekeelne jutt, et ollakse rahu poolt, mitte Ukraina võidu ja rahva vabaduse poolt. Küllap, kui see oleks konjunktuurselt kasulik, ja Venemaa oleks Ukraina asemel siinpool tegutsemas, räägiks kaabud tursanäoga, kuidas polegi oluline, kes tahab vabadust ja oma riigi iseolemist, nemad on eeskätt rahu poolt?