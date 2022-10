Indrek Saar: Mart Helme on valinud poole ja see on Venemaa

Samuti annab Helme stsenaariumi täitumine Putinile võimaluse deklareerida oma võitu uute vallutatud alade näol ja kindlustada oma siseriiklikke positsioone. Ühtlasi annab see Kremlile aega kaotatud vägede taastamiseks, uute taparelvade tootmiseks ning järgmiste agressioonide ettevalmistamiseks. Võimatu on uskuda, et endine Moskva suursaadik ei mõista midagi niivõrd ilmset.