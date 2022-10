Hiina salapolitsei jälitab ja ähvardab Euroopas elavaid hiinlasi. Holland alustas uurimist

Tegevus toimub Hollandi võimude teadmata ning on tõenäoliselt illegaalne. Telekanali RTL Nieuws ja uuriva ajakirjanduse ühenduse Follow the Money teatel asub üks Hiina politsei rakuke Amsterdamis ja teine Rotterdamis ning need töötavad Hiina diplomaatilistest esindustest eraldi. Hiina saatkond teatas, et pole toimunuga kursis ega sellega seotud. Saatkond lisas, et Hiina õiguskaitseorganid täidavad kõiki rahvusvahelisi reegleid ja teiste riikide kohalikke seaduseid.