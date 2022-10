Kohustuslikust kirjandusest sai soovituslik. Vene kirjandus jääb, lisanduda võiks eesti väärtkirjandust

ETV2 saates „Kultuuristuudio. Arutelu“ räägiti paar nädalat tagasi sellest, milleks on vaja kohustuslikku kirjandust. Saates jõudsid Maarja Vaino, Lauri Leesi ja Joosep Susi järeldusele, et kohustusliku kirjanduse määramine on rahvuskultuuri püsimiseks möödapääsmatu. See on sama vajalik kui korrutustabeli või keemiliste ühendite koostise tundmine, kuigi selle mõju ei saa mõõta sama otseselt. Millised teosed peaksid siis sellesse tähtsasse nimekirja kuuluma, millised sealt kaduma, kuidas suhtuda Ukraina sõja ajal vene kirjanduse õpetamisse ja mil viisil motiveerida noori rohkem lugema?