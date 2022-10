FOTOD | Uues kunstigaleriis avatud grupinäitus ootab noort kunstikogujat

„Korraldame selle näituse silmas pidades kunstisõpru, kes tunnevad huvi oma isikliku kogu loomise vastu. Alustav kollektsionäär saab näituselt valida oma esimese kunstiteose ja kogeda, kui palju annab elule juurde kunsti omamine ja selle eksponeerimine isiklikus interjööris,“ selgitab galerist Victoria Olt , kes on ka ise kunstnik ning esineb näitusel 6-meetrise marmoreeringu seeriaga, mille pealkiri „7.753“ viitab maailma populatsioonile ehk 7,7 miljardile inimesele.

Teistest tehnikatest on näitusel esindatud magneotüüpia, sumi-e, metsotinto, anamorfoos ja alkoholitint, aga ka klassikalisemad akrüül- ja õlimaal, akvarell ja joonistus. Kohalikest nimedest tasub esile tuua muuhulgas Liisa-Aleksandra Volmeri , kes pälvis eelmisel aastal Eesti Kunstiakadeemia Noore Kunstniku preemia, ning Marita Liivaku , keda ootab galeriis ees ka isikunäitus järgmise aasta kevadel.

Kaugemalt on esindatud ukrainlanna Ksenia Sulaeva, kes on õppinud Luganski ja Lvivi rahvuslikes kunstiülikoolides, kuid mõne aasta eest asus elama Eestisse. Itaallanna Elena Rossato ja Londonis resideeruv poolakas Tomasz Mro on mõlemad ka äärmiselt populaarsed noorema põlvkonna digikunstnikud, sealjuures saab Mro loomingu trükiversioone väljaspool Ühendkuningriiki hankida eksklusiivselt vaid Victoria Olt Galeriist.