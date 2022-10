PUTINI KÕNE VALDAIS | Toomas Alatalu: Putini kõne eel tegi Lavrov kõne Hiina välisministrile. Selles kõlas uus väljend

Suurel poliitikal - ka käimalükatud sõjal - on alati mingid vaheetapid. Nendel võib ja tuleb oodata kursi muutust. Suures poliitikas on nendeks tippkohtumised. Pole olnud raske märgata, kui sageli on Venemaa uue agressiooni tingimustes kohtunud Euroopa Liidu liidrid. Ja kui vähe kokkusaamisi on olnud maailma esisõdijal Putinil teiste liidritega.