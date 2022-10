KULTUURIBIIT | Rakvere teatri näitleja Peeter Rästase playlist

Peeter kirjeldab oma suhet muusikasse nii: „Ise ma muusikat ei tee, aga õnneks on mu parimad sõbrad muusikud, selectad, räpparid, DJ-d, melomaanid ja muidu soundi pähemäärijad. Nemad ja Spotify ei lase kunagi unustada, et maailmas on olemas palju head heli. Minu jaoks tähendab hea muusika alati draamat ning on väga isiklik. Varem soovisin ikka inimestega oma meelispalu jagada, aga nüüd hoian neid rohkem endale. Kõige vähem sallingi seda, kui keegi telefonikõlarist, suvalisest automakist, kaasaskantavast kõlarist või muust krapist enda arvates kõige paremat mussi muu maailmaga jagab. Mängida või kuulata muusikat nii, et see sind üleni endasse ei haara, lihtsalt taustaks, tundub mulle kuidagi julma labasusena. Minu jaoks on tähtsad artistid üldiselt, mitte konkreetsed palad. Muusika on muutuv".“

Peeter Rästase muusikavalikut tervikuna saab kuulata siit.

Bert On Beats „Freak by Nature“

Alustame Eestist. Õnneks on meil olemas artist nimega Bert On Beats. Minu go-to soundmaster. Tema heli on olnud mulle kaaslaseks metsas, peol, autos, peldikus, valus ja rõõmus.

Def Räädu & J.O.C. „DEFIANCE 2K6“

Ajale väga hästi vastu pidanud lugu minu sõpradelt. Bändi enam pole, aga kõik nad teevad endiselt väga head muusikat.

Ben Frost „Threshold of Faith“

Hea pimedas liikuda. Või bussiga sõita. Või autoga. Terve see album. The Centre Cannot Hold

Lustmord „Watcher“

Lustmord on alati salapärane. Palju kammitsetud potentsiaali.

Nine Inch Nails „Hurt“

See bänd ja Trent Reznor on loomingulisuse musternäide.

Saul Williams „Before the War“

Saul Williamsi on raske seletada. Mingil hetkel muutis ta vist isegi mu vaateid elule. Suurepärane poeet!

Tom Waits „God's Away on Business“

See mees on otsast otsani jõud. Mida vanem, seda parem.

Anna von Hausswolff „The Mysterious Vanishing of Electra“

See naine on nagu Jeeriko pasun. Tema muusikasse võib täiesti ära kaduda.

Arvo Pärt „Für Alina“