Salapiiritusevedu Põhjalahel. Kuidas soomlaste ja eestlaste jõugud smugeldasid Saksa viina

Ylimaunu on raamatus üksikasjaliselt kirjeldanud, kuidas soomlaste ja eestlaste kuritegelikud ühendused suutsid Danzigist või Saksa sadamatest pärit lasti toimetada Põhja-Soomes asuvate tarbijateni. Logistilise väljakutse aitasid täita emalaevad, salapiiritust ladulaevadelt rannikule toimetavad randlaste kiirpaadid, konterbandistide vastuluure, mis suutis vormikandjate raadiosidet ja telefonikõnesid keskjaamades tänu abilistele pealt kuulata, ning „kaamlitele“, kes piiritusekannusid metsaradadel kandsid, kuna maanteed olid politsei kontrolli all ja kõike seda tänu „hullule“ seadusele.

Ylimaunu täpsustab, et sakslaste roll piirdus piirituse hulgimüügi ja laevade vanemohvitseridega ja sellest ka Soomes konterbandiga seoses tabatud Saksa meremeeste arvukus, kuna meeskonnad lasti üldjuhul vabaks. Keeluseadus andis tööd paljudele. Eestis oli mitmeid plekitööstusi, mis tootsid tuhandeid piiritusekannusid. Nii varustas piiritusekanistritega Holm Exporti Tallinnas asuv plekitööstus. 1929. aasta vajadus oli 500 000 kannu (!). Paadimeistrid valmistasid piiritusepaate, metallitööstused piiritusetorpeedosid ja masinaehitajad paadimootoreid. Eestis kasutasid „kuldnokad“ Martin Seileri ja Reinhold Strycki Pärnus toodetud paadimootoreid. Väidetavalt polnud need kuigi töökindlad.

VMV-d lõpetasid salapiiritusevedajate ülemvõimu

Ylimaunu märgib, et 1920. aastate lõpus võtsid salakaubavedajad Põhjalahel kasutusele kiired endised Saksa ja Vene sõjalaevad vastusammuna Põhjalahe sulgemise püüdlustele. Soome lahes said võõra lipu all seilavad emalaevad rahus edasi toimetada. 1929. aasta sügisel uppus Raahe vetes tollivalitsuse lipulaev Vipunen, leiti et nn piiritusesõda on kaotatud. 1. juunil 1930 alustas Soomes tegevust sõjaväeline merepiirivalve Merivartiolaitos. Prantsusmaa sõjaväelise merepiirivalve eeskujul loodud Merivartiolaitose varjatud eesmärk oli rannakaitse tõhustamine, kuna Soome rannikukaitse toetus tsaariaegsete rannikusuurtükkide võimekusele ning majandussurutise tingimustes poleks poliitikud kaitse-eelarve suurendamist toetanud. Siseministeeriumile allumise tõttu sai Merivartiolaitos edukalt tõrjuda konterbandilaevu Ahvenamaa demilitariseeritud ja neutraliseeritud piirkonnas.