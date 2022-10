Tuuli Mihkelson: inetu lugu keerleb minu ja minu endise elukaaslase ühiste laste hooldusõiguse ümber

Viimane ööpäev on olnud minu senise elu kõige ebameeldivam, kui jätta kõrvale päev, mil mu laste isa 6-nädalase ja 3-aastase lapse kõrvalt päevapealt armukese juurde lahkus, või 4-kuuline periood, mil isa lihtsalt keeldus mu lapsi minu juurde lubamast, viidates mh headele mängutingimustele tema suvekodus. Lahata oma sassis peresuhteid avalikult ajakirjanduses on iiveldama panevalt vastik. Lugeda mulle tundmatute poliitikute ja ajakirjanike hinnanguid ning targutamist teemal, mille tegelikest detailidest nad midagi ei tea – ma siiralt loodan, et need inimesed ei leia kunagi ennast sarnasest olukorrast.

Igatahes, kuna olen sattunud enda tahte vastaselt nendes lugudes osaliseks, siis soovin anda siin oma selgituse. Tegu on üdini inetu looga, mis keerleb minu ja minu endise elukaaslase Taavi Einaste ühiste laste hooldusõiguse üle. Lähemad sõbrad teavad, et meie suhted Taaviga on kahjuks olnud viimastel aastatel pehmelt öeldes teravad ning vaidlus laste hooldusõiguse üle jõudis isegi riigikohtuni. Üheski kohtuastmes ei rahuldatud Taavi soovi saada laste ainuhooldajaks. Samuti teavad sõbrad ja ka paljud valdkonna spetsialistid (sh Ohvriabi ja Tallinna Naiste Kriisikodu inimesed) kogu selle loo taga peituvast aastatepikkusest vaimsest vägivallast. Mina ei ole kunagi soovinud sellest teemast avalikult rääkida ega kogetud vägivallale millegi negatiivsega vastata - peamiselt just soovist oma lapsi kaitsta. Selle asemel olen aastate jooksul endaga palju tööd teinud, loonud teisel katsel armastava ja kokkuhoidva pere, kus on võrdsus ja lugupidamine.