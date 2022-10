Psühhoterapeut Kait Sinisalu: see on katse hävitada Marko Mihkelson ning kius oma eksnaise suhtes

Kõigepealt paar sõna lähisuhtevägivallast, olgu siis vaimsest või füüsilisest. Milline on minu arusaam armastusest? Mõelgem olukorrale, kus mees ja naine otsustavad lahku minna ja neil on ühised lapsed. Arusaadavalt tekitab see negatiivseid emotsioone. Ent isegi kui ma kõigest südamest vihkan oma lapse ema, siis arvestan ma oma lastega. Ma ei kahjusta seda inimest, keda minu lapsed armastavad. Ma ei too ohvriks oma lapsi, ma ei hävita nende ja endise abikaasa elu. Armastus ei luba sellist asja teha.