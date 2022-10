Valentina Bortnovski: mis üleminek? Küllap jäetakse pärast valimisi venekeelsed koolid taas omapäi

Alustuseks võib öelda, et haridus on kahtlemata oluline. Täna esimese lugemise läbinud eelnõu ei ole aga läbi mõeldud. See, mida valitsus teeb, ei ole midagi muud kui vastutuse ülekandmine kohalikele omavalitsustele ja koolidele endile. Praegustes oludes ei ole võimalik haridust täielikult eesti keelele üle viia.