Maapiirkondade arengut pidurdab täna enim kaasaegsete eluasemete nappus. Viimastel aastatel on noorte perede maale kolimise soov üha hoogustunud, sest suurlinnade kinnisvarahinnad on muutunud paljudele kättesaamatuks. Teisalt on maale kolimiseks võimalusi üha vähem, sest oma kodu ehitamiseks väljaspool Tallinnat ümbritsevat nn. „kuldset ringi“ on laenutingimused muutunud veelgi karmimaks.