FAKTIKONTROLL | Kas tõesti on iga 24 eestimaalase kohta üks ukrainlane, nagu väidab Peeter Ernits?

Eesti rahvaarv oli selle aasta esimese jaanuari seisuga 1 331 796. Kuna puuduvad rahvastiku andmed kuu täpsusega, võttis faktikontroll tänase rahvastiku seisu kontrollimiseks algandmeteks selle aasta jaanuari rahvastiku koosseisu. 21. oktoobri seisuga on Eestisse jäänud 60 817 Ukraina sõjapõgenikku. ÜRO andmeil oli 25.10.2022 seisuga Eestis 60 980 põgenikku. Võib öelda, et tol hetkel oli ümardatult Eestis 61 000 sõjapõgenikku. Kahe arvu suhe näitab, et iga ukrainlase kohta on 22 Eesti elanikku.

Ernits väidab, et PPA annab teada, mitu inimest on saanud ajutise kaitse ning justkui puuduks info, mitu ukrainlast viimase nädalaga Eestisse saabus ning kui paljud neist siit edasi liikusid. Ukraina sõjapõgenike statistika on kättesaadav sotsiaalkindlustusameti veebilehel, mida värskendatakse iga tööpäev kell 11, mille info pärineb PPA-lt. Omakorda avaldab PPA kord nädalas infot ajutise ja rahvusvahelise kaitse taotlejate arvu kohta, kuid seal puudub info, mitu ukrainast meile saabus ja kui paljud siit transiidina edasi rändasid. On tõene, et PPA lehel seda infot ei ole, aga see on kõik olemas sotsiaalkindlustusameti lehel.