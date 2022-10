Juba mitmeid nädalaid on õhus olnud ootus, et millal seal piirkonnas küll midagi tõsist juhtuma hakkab. Palju juttu on olnud Venemaa julgeolekustruktuuride lahkumisest, inimeste evakuatsioonist, aga ka sellest, et see Venemaa-poolne tegevus võib kõik olla omaette infooperatsioon, et meelitada ukrainlasi lõksu.