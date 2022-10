Mitte_Tallinn: linnavõim õhutab – vali ka sina autosõit!

Tallinna linnavolikogu, mis on Tallinna elanike valitud esindusorgan, on võtnud vastu eesmärgi vähendada Tallinnas autokasutust järgmise 13 aastaga poole võrra. Seni on Tallinnas hoolimata rohejuttudest autode arv kasvanud keskmiselt 5% võrra aastas.