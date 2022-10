PÄEVA TEEMA | Maarja Vaino: kirjanduse lugemine „vabaks lasta“? Aga miks siis mitte ka füüsika ja matemaatika?

Kirjandusklassikaks on üldjuhul teoseid, millel on ajaproov, st nende väärtus ei aegu. Need ei ole „vanad raamatud“, mille parim enne on möödunud. Vaid kirjandus, mis suudab igal ajal olla aktuaalne mõne oma kihistuse, teema ja mõtterikkuse tõttu ja mis seetõttu on arvatud kultuurivaramu hulka.