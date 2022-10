PÄEVA TEEMA | Mihkel Kunnus: füüsikaõpetajana soovitan kohustusliku lugemisena „Saladuslikku saart“

Mõned tüvitekstid on just taoliste regulaarsuste (st inimvaimu korduvate eksimuste) äratundmiseks vajalikud. Näiteks Salingeri „Kuristik rukkis“ on hea näide ühe arenguetapi loomuliku psühholoogia peegeldamiseks, selle reflekteerimiseks. Võib küll öelda, et X on värskem, ajakohasem ja parem, aga osadel tekstidel on mõõde, mida põhimõtteliselt ei saa nüüd ja praegu teha, saati paremini.