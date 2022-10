Ekspert: ajakirjandus ei kajasta lastega seotud vaidlusi, sest kannatab igal juhul laps. Nüüd ka Postimees ja selle lehe maine

Lastepsühholoogias on rõhutatud asjaolu, et positiivse enesekuvandi tekkimiseks on vaja, et laps peab saama suhtuda positiivselt oma vanematesse. Mõlemad vanemad, kui need on olemas, on oluline osa lapse identiteedist. Ajakirjandus ehitab oma kajastuse tihti üles aga must-valgetele toonidele. Ikka on keegi vanematest positiivsem ja keegi negatiivsem. Naeruvääristada saab seda, et vanemad üldse tülitsevad. Samas on perevaidluste osakaal Eestis jõudsas kasvutrendis ja inimlikult on lihtne mõista, kui mitmetahuline on iga juhtum. Ajakirjandus saab kahju vältida, kui vaidlusi üldse ei kajasta. Need ei ole lihtsad lood ja ei allu ajakirjanduslikele loo jutustamise skeemidele.