Depeche Mode. Baar, kus kõlab ainult üks bänd ja võib kohata maailmakuulsaid muusikuid

Depeche Mode’i (DM) baar on Tallinna vanalinnas tegutsenud 1999. aastast. See on meeldiva atmosfääriga ja puhas, iga kenasti kujundatud ning õdusa valguslahendusega nurgake täis bändiga seotud meeneid. Ekraanidel ja kõlarites mängib ainult Depeche Mode ning tantsusaalis on nostalgilised mänguautomaadid, mida omanik Dan Buinenko (46) remondib suuremalt osalt ise.