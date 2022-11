PÄEVA TEEMA | Raivo Tamm: hääletades eestikeelsele õppele ülemineku vastu, näitas Keskerakond oma tõelist palet

Maria Jufereva-Skuratovskil on tuline õigus, et tänases süsteemis ei saa vene õppekeelega lapsed eesti keelt selgeks ning just seetõttu tulebki viia kõik vene õppekeelega koolid üle eesti õppekeelele. Isamaa eestvedamisel on plaanitud eestikeelsele õppele üleminek kõigis lasteaedades ja koolide. Just see toob tuhanded inimesed eestikeelsesse ja eestimeelsesse inforuumi ning loob neile paremad karjäärivõimalused.