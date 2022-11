PÄEVA TEEMA | Liina Kersna: eestikeelsele haridusele üleminek on saamas reaalsuseks. Teeme selle nüüd ära!

Probleem, mida me lahendame, ei vaja enam vast enam tutvustamist. Olgu näiteks öeldud, et Sillamäe kahe venekeelse põhikooli lõpetajatest veidi alla 30% tegi ära B1 taseme eesti keele eksami. Seega – tervelt 70% üheksa aastat koolis käinud õpilastest ei suutnud elementaarsel tasemel rääkida eesti keeles. Puuduliku keeleoskuse tõttu on nende noorte valikud nii haridus- kui tööelus väga piiratud. Haridus peaks andma kõigile võrdsed võimalused, kuid meie tänane süsteem toodab järjekindlalt ebavõrdsust.