Ohios kaitseb vabariiklaste kohta end investorina üles töötanud ja sellest elulooraamatu kirjutanud J. D. Vance. Värske poliitik eristub partei senisest peavoolust Ukraina-küsimuses ja ütles septembris, et sealsed rahakraanid tuleb ükskord kinni keerata. Ta on ka ustav Donald Trumpi toetaja ja eitab häälekalt 2020. aasta valimistulemust. Tim Ryan on mõõdukas demokraat ja töölisklassi huvide eest kõneleja, kes üritas 2016. aastal asjatult kukutada parteijuht Nancy Pelosit. Küsitluste järgi on väike edumaa Vance’il, keda vastane kujutab ohtliku äärmuslasena.