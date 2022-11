ARVUSTUS | „Revident“ näitab, mida on ametnikud valmis tegema, et säiliksid nende tulusad ja mõnusad kohad

Lavastaja Markus Helmut Ilvese jutustatud lugu andis Nikolai Gogoli komöödiale ootamatult ereda poliitilise ja publitsistliku värvingu. Laval tormavad ringi tänapäevased inimesed, kellel on (ministrite ja ametite juhtide?) portfellid rinnale surutud. Nad on valmis kõigeks, et ainult mitte oma staatust kaotada. Nad annavad altkäemaksu, laimavad, kaebavad, inimlikkuse on nad ammu kaotanud – näitlejate mängu iseloomustab sihilik, peaaegu klounlik bufonaad (jant – toim). See on paroodia nende pihta, kes on poliitikasse või juhikohale minnes muutunud juba vaikimisi marionetiks, teenindajaks, meelelahutajaks. Jah, kõigil on seljas ülikonnad, aga vaataja usub, et kohe praegu puistatakse tsirkuseareenile saepuru ja tegelaskujud lähevad oma lõputute idiootsustega lapsi naerutama, panevad ette punased klouni ninad. Muuseas, naljakat lappi ninal kannab kogu aeg Bobtšinski (Kaspar Velberg).