EKRE esimehest Martin Helmest on kujunenud Kremli propaganda jaoks tänuväärt kangelane. Tema sõnumit, et energiahindade tõusus Euroopas pole süüdi Putin, tsiteeriti mitte üksnes Vene televisioonis – nooremat Helmet kiitsid peaaegu kõik Kremli propagandaressursid.

Kõigi jaoks, kes on natukenegi kursis Vene propaganda tegevusega, on teada, et Kremli propagandistid räägivad ainult neist, kiidavad ainult neid ning kurjustavad ainult nendega, kelle peale näitavad Vene propagandatööstuse juhid. Seega tuli korraldus Helme-poega kiita ilmselt kõrgemalt.