Manuela Pihlap: et kõik hakkavad ratturiteks, on soovmõtlemine

Kui jälgida Tallinna debatte „jalgratas või auto“, siis sageli paistab, et kumbki pool maalib pildi, mis lähtub eeldusest, et teist poolt ja selle huve pole olemaski. Jalgrattaentusiastide äärmisem osa elab maailmas, kus igas autojuhis on peidetud jalgrattur, tuleb vaid autojuhte piisavalt kiusata. Autofännidest jõulisem osa peab aga igasugust lahendust peale piiramatu autosõidu ja liberaalse parkimise mõeldamatuks ega usu, et keegi võiks end praegu või ka tulevikus alandada rattasõiduga. Avalikus debatis tihtipeale keskmised seisukohad mõjule ei pääse ja käib pigem „ma ei kuule sind, sa ei kuule mind“ mäng.