PÄEVA TEEMA | Tervise arengu instituut: üksik loeng võib tekitada noortes hoopis huvi e-sigarette proovida

Riigile on esmatähtis tagada, et tubakaseadus kaitseb uute toodete eest lapsi, noori ja mittesuitsetajaid. Seadus peab piirama e-sigarettide ja teiste nikotiinitoodete kättesaadavust ja reklaami. E-sigarettide müügiedendajad on varmad kasutama salaturu argumenti ja rääkima maitsestatud toodete taas turule toomisest ning kaugmüügist, kuid see ei tule kuidagi kasuks lastele kättesaadavuse piiramisel. Panustama peab pigem järelevalve meetmetesse, et see oleks tõhusam.