Superministeeriumi ametnikud lõdisevad külmast. „Töötegemise asemel tegeleme enda soojendamisega“

Ministeeriumis töötav Kaisa läheb tööle seljas soe matkapesu, mille peal tavalised püksid ja pluss. Kuid sellest ei piisa – vaja on ka kolmandat kihti ehk kampsunit ja suurt salli õlgadele. Kaisa on kolleegidega naljatlenud, kas peaks kindad ka kätte panema. Kuid mitmesse kihti ei mässi end ainult kleenukesed naised, vaid ka mehejurakad, kes varem vaid särgiväel, ilma jakita, kontoris töötasid, nüüd on nad paksud kampsunid selga tõmmanud.