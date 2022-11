„Pisarad tulevad silma, kui näen, kuidas poisid rindel mu saiakesi söövad“

Alates Venemaa kallaletungi esimestest päevadest on 31-aastane Kirovohradi oblastis asuva Oleksandrija linna elanik Katerina Musenko pidanud Ukraina eest oma võitlust. Ta küpsetab iga päev rindel olevate võitlejate jaoks sadu saiakesi, soolab nende jaoks pekki ja kurke ning valmistab hoidiseid. Täpset arvu, kui palju saiakesi on Musenko juba rindele saatnud, on raske välja arvestada, kuid tema enda sõnul küpsetab ta iga päev vähemalt 400 saiakest. Ja nõnda juba kaheksandat kuud järjest, ilma puhkamata.