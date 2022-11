Hendrik Johannes Terras: LNG-laev läks soomlastele. Erasektoris oleks sellise sigaduse tegija lahti lastud

Praeguseks hetkeks näeme, et need olid vaid järjekordsed tühipaljad sõnad. Valitsus kinnitas Eesti ettevõtjatele Eesti ja Soome sõlmitud kokkulepet, millega saab Eesti osa Soome läinud LNG-st eelisjärjekorras kasutada. Kehv viis asju ajada, kuid vähemalt midagi. Eile sai see-eest selgeks, et mitte mingisuguseid kokkuleppeid ei ole sõlmitud, sest Soome riik eeldab Eestilt rahalist osalust nende kai ehitamiseks. Eesti riigijuhid ei ole aga sellest midagi kuulnud.