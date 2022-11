Elon Muski rabistades tehtud Twitteri ost teeb nüüd peavalu nii talle, Twitterile kui ka poliitikutele

Kõige taustal levib osa USA seadusandjate seas hirm, et mõjuka platvormi juurde võivad imbuda „heasoovlikud“ välismaised rahastajad, kelle jaoks ei ole kasum tingimata nii oluline kui avalikkuse mõjutamisega kaasnevad eelised. Demokraadist senaator Chris Murphy nõuab, et sealne järelevalveorgan pööraks tähelepanu Saudi Araabia kuningliku perekonna Twitterisse tehtud investeeringutele. Saudi Araabia fondile kuulub küll üksnes 4% firma aktsiaid, ent see teeb Saudi Araabia printsist Alwaleed bin Talalist suuruselt teise investori pärast Muski. Väiksem osalus on ka Katari siniverelistel. „Saudid oleksid võinud raha välja võtta, nagu tegid kõik teised, see oleks olnud rahaliselt mõistlik,“ hoiatab senaator. „Selle asemel jäid nad Muskiga ja otsus on selgelt poliitiliselt motiveeritud.“