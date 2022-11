Taksojuhitööl kriips peal? Ratturile otsa sõitnud EKRE poliitik Mart Kallas teenib leiba ka Bolti sohvrina

Teisipäeval jagas Tallinna linnavolikogu EKRE fraktsiooni esimees sotsiaalmeedias videot, kuidas ta sõitis auto ette tulnud ratturile otsa. Siis märkis Kallas Delfile, et ta soovis ratturit tõrjuda. „See on see, et sind proovitakse rünnata ja sa katsud selle viimase momendi ära tabada,“ rääkis Kallas. Ta lisas, et ei soovinud ratturile haiget teha.