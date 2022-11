KULTUURIBIIT | Tantsijate Kadri Sireli, Sigrid Savi, Keity Pooki ja Valeria Januškevitši playlist

Oma lavastuse loomise protsessi jooksul oleme arutanud, miks me mingeid asju üldse mäletame – kas see on see emotsionaalne laeng, mis on need mälestused tugevamalt salvestanud? Näiteks mingid üksikud mälupildid olukordadest, kus oleme tundnud suurt häbi - need on emotsionaalselt intensiivsed ja nüüd loovad me isiksust. Elame terve elu nende mälupiltidega, sest need on kõige tugevamad, aga samas nende asemel võiks olla ka mõni hoopis teistsugune mälestus. Kõige intensiivsemad mälestused loovadki meie identiteeti.