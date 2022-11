Imemees. SA Erametsakeskus juht on nii enda ülemus kui ka alluv

Kuidas on aga võimalik, et Reinapu on korraga nii enda ülemus kui ka alluv? Miks ta juhatuse liikmeks saades teisi ametikohti ei mehitanud ja jäi ise kõiki ametiülesandeid täitma? Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo endine juht Mati Ombler on öelnud, et asjad mitte ainult ei pea olema puhtad, vaid peavad ka näima puhtad.

SA Erametsakeskus (EMK) kommunikatsioonispetsialist Siret Varblane ei näe probleemi selles, et Gunnar Reinapu täidab korraga kolme ametikohta. „Arendusüksuse juht lahkus töölt möödunud aasta lõpus. Toonane juhatuse liige tegi kontrolliüksuse juhile Gunnar Reinapule ettepaneku asuda ajutiselt täitma ka osalise koormusega arendusüksuse juhi rolli. Ei tundunud mõistlik värvata uut inimest, kui pärast tema tööle asumist jääks tal koondamiseni töötada natuke üle poole aasta,“ selgitas Varblane. Ta põhjendas, et Eesti riik on otsustanud alates 1. jaanuarist 2023 liita kaks keskkonnaministeeriumi haldusalas olevat sihtasutust – Erametsakeskuse ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) – üheks asutuseks ning liitmise tulemusena kaob nii mõnigi dubleeriv funktsioon. Varblase sõnul koondatakse pärast liitumist ka näiteks arendusüksuse juhi koht. „Esialgne plaan oli liita asutused juba eelmise aasta lõpus,“ tõdes Varblane.

Lahkus omal soovil

Selle aasta veebruaris soovis SA Erametsakeskus juhatuse liige Tiina Mitt omal soovil ametist lahkuda. Kuna olukord on erandlik – ka see ametikoht kaob asutuste liitumise tagajärjel –, otsis sihtasutuse nõukogu uut juhatuse liiget maja seest. Juhatuse liikme ülesanded on antud Gunnar Reinapule samuti lisaülesandena.

Kas kolmel ametikohal töötav Reinapu saab ka kolme inimese palka? Siin jääb sihtasutus esimese päringu peale napisõnaliseks, öeldes üksnes, et juhatuse liikmele makstav tasu on avalik info: Gunnar Reinapule makstakse juhatuse liikme ülesannete täitmise eest 1000 eurot kuus. „See ametikoht kaob alates 1. jaanuarist, kui SA Erametsakeskus liigub tervikuna KIK-i koosseisu,“ märkis Varblane.

Ametikoha täitmiseks otsiti ka eraldi inimest, kuid see otsing nurjus.