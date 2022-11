SÕJARAPORT | Teet Kalmus: ilm takistab okupantide pealetungi. Venelaste rünnakupotentsiaal on ammendunud

Luhanski oblasti rindel on Ukraina küll teinud katseid edasi liikuda, aga samas on ka Venemaa teinud mitmeid vasturünnakuid, mille eesmärk on Ukraina üksusi Svatove–Kremennaja trassist eemale suruda. Eilse info põhjal oli Venemaa suutnud edeneda Makeejevka suunal. Ukraina presidendi administratsiooni nõuniku Arestovitši sõnul on Ukraina selles rindelõigus hetkel ammendanud oma rünnakupotentsiaali ning võib prognoosida, et mingiks ajaks jääb seal piirkonnas rindejoon paika.