PÄEVA TEEMA | Jarek Kurnitski: kui ministrid eeskuju näitavad, võib 19 kraadi peale keerata küll

Juba siit hakkab välja paistma, et head kriisi ei tohi raisku lasta ja praegu on hea võimalus hoonetes tervislikud temperatuurid paika reguleerida. Selleks on oluline, et temperatuur oleks igal pool ühtlane, ei tekiks teistest külmemaid töökohtasid, milleks tuleb vajadusel tasakaalustada küttesüsteemi ning veenduda et termostaadid ja automaatika on töökorras.