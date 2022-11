Vandeadvokaat Katrin Orav: endise elukaaslase või abikaasa hävitamine laste kaudu on lubamatu

Harvad ei ole kahjuks need juhtumid, kus pärast vanemate kooselu lõppemist kasutatakse just lapsi vahendina teisele vanemale kättemaksmiseks – vanem lülitatakse lapse elust täielikult välja või võetakse kasutusele muid alatuid meetmeid väites, et selline tegevus on justkui lapse huvidest lähtuvalt õigustatud või vajalik.