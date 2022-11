TAI direktor Annika Veimer veibitülist: appi, riigikogu neelab kohe tubakatööstuse konksu alla

E-sigarettide ja nikotiinitoodete levik laste ja noorte hulgas on muutunud teravaks probleemiks. Seda näitavad nii uuringuandmed kui koolidest tulevad murekirjad. Mida nooremad on lapsed, seda sagedamini alustavad nad just e-sigarettidega. Juba 2018. aasta uuringust* selgus, et ligi 70% 11-aastastest lastest, kes kunagi on suitsetanud, alustasid e-sigarettidest ning 15-aastaste veipijate hulgas tarvitavad juba umbes pooled ka tavasigarette.