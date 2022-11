Valdar Parve: Putini tõttu sureb iga kolme sekundi järel inimene nälga. Ukraina suurimat vara enam tagasi ei saa

Paar päeva tagasi lugesid Kuku ja Viker iga tund ette, et praegusmaailmas sureb iga nelja sekundi järel üks inimene nälga. Putini sõja ülemaailmseks tulemuseks, ükskõik kuidas see ka ei lõppe, on ühe inimese näljasurm iga kolme sekundi järel! 900 asemel lahkub edaspidi 1200 inimest tunnis näljasurma. Võib minna ka halvemini. Paremini ei möödu see sõda maailma jaoks mingil juhul. Nii suure puuduga on Ukraina põllumeeste panus maailma viljasalve tulevail aastail Vene valitseja tahtel.