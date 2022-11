Iiveldama ajavad juhtumid. Üht last väärkohtles vanaisa, teist vend, kolmandat kasuisa. Ja nüüd jäävad ohvrid riigi toeta

Neid on lapsepõlves pereringis väärkoheldud. Nende vanemad ei ole toetanud neid isegi siis, kui on väärkohtlemisest teada on saanud. Ainuke koht, kust nad on abi saanud, on samade kogemustega inimeste tugirühmad. „See tugigrupp on meie perekond,“ ütlevad nad. Abi on saadud MTÜ-lt Eesti SV Tugigrupid.