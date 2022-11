Karmo Kuri: valimistel võimutsevad märatsejad ja räuskajad. Üks lihtne muudatus päästaks

Eesti suur väljakutse ei seisne mitte selles, kas valimised võidab EKRE või Reformierakond, vaid tõelised lahendamist vajavad küsimused on hariduse, keskkonna, julgeoleku ja energeetika valdkondades. Need on omavahel tihedalt põimunud ning mõjutavad väga tugevalt meie tulevikku. Selles olukorras ei ole poliitilised liivakastimängud aktsepteeritavad.