Vene väed rüüstavad Hersoni, tühjenenud linnast veetakse välja nii vara kui ka elanikke

Saak veetakse Dnepri jõe teisele kaldale. Humanitaarse abimissiooni sildi all viiakse minema ka kohalikke elanikke. Osa keeldub lahkumast. Kehtestatud on ööpäevaringne liikumiskeeld. Kui paljud Hersonis sõja eel elanud 300 000 inimesest alles on, ei tea keegi. Linna jäänute sugulaste sõnul on linn valdavalt tühi. Selle edasine saatus otsustakse ilmselt lähinädalatel toimuvate veriste lahingute käigus.