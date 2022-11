Mida uuelt lauluväljakult oodatakse?

Oli neid, kes tunnistasid, et ei olegi kunagi niisama Lauluväljakule sattunud, ikka ainult Laulupeo või mõne muu suurürituse raames. Teisalt leidus ka neid, kes seal aeg-ajalt ikka jalutamas ja vaateid nautimas käivad. Üldiselt oodatakse, et uueneval laulväljakul leiduks rohkem värskes õhus aja veetmise võimalusi ja lisataks atraktsioone lastega peredele.

„Mina satun Lauluväljakule väga harva. Ei ole ausalt öeldes kunagi pähegi tulnud, et võiks sinna niisama jalutama minna. Eks ta vist jääb kuidagi kaugeks, on justkui ära lõigatud kõigest. Võibolla kui seal oleks mõni mänguväljak lastele või midagi teha peale laulukaare treppidest üles ronimise, siis võiks sinna lastega minna küll.“

„Mina olen Lauluväljakul vist ainult Laulupeo ajal käinud. Ja ühe korra vist kontserdil ka. Alati on seal nii kitsas! Kaare all on okei olla teistega õlg-õla kõrval, aga igal pool mujal on ka ruumi vähe. Kui saaks korraldada kuidagi mugavama olemise... Ega väljakut ilmselt suuremaks ei tee, aga planeering tuleks vist ümber mõelda.“

„Seal võiks olla näiteks discgolf rada. Mulle discgolf väga meeldib, aga linnas sees ei ole väga kohti, kus seda harrastada saaks. Lauluväljak oleks väga hea koht ühe raja jaoks minu meelest. Siis oleks nagu põhjust sinna minna. Muidu ei satu sinna üldse. „

„Käin aeg-ajalt ikka jalutamas seal küll. Olen isegi sõpradega piknikku pidanud seal. Ilus ja avar on ta küll, aga kuidagi tühi. Pinke võiks rohkem olla, et oleks kus istuda. Ja taimi võiks rohkem olla, ilusaid puid ja põõsaid. Ja sügisel ei ole seal ju kuskil istuda. Kui vihm on pingid ja muru märjaks on sadanud, siis ei ole sinna enam üldse mõtet minna.“

„Mulle meeldib Lauluväljak sellisena nagu ta on. Mõnus koht, kus mõnikord jalutada. Ühendus võiks muidugi parem olla. Hea oleks kui sinna trammiga ka saaks.“

